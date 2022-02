Kusel gedenkt der beiden getöteten Polizisten aus Rheinland-Pfalz

Impfpflicht in Österreich nimmt letzte parlamentarische Hürde

Wien: In Österreich hat die allgemeine Corona-Impfpflicht die letzte parlamentarsiche Hürde genommen. Nach dem Parlament stimmte in Wien auch die Länderkammer mit breiter Mehrheit zu. Die Impfpflicht in Österreich betrifft fast alle Erwachsenen und soll ab 15. März in Stichproben kontrolliert werden. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 600 Euro, bei Einspruch am Ende bis zu 3600 Euro. Die österreichischen Verwaltungsgerichte rechnen mit einer Flut von Beschwerden. Ob später eine lückenlose Kontrolle kommt, steht noch nicht fest. Derzeit liegt die Impfquote in Österreich bei 69 Prozent.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.02.2022 21:15 Uhr