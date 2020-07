Kurznachrichtendienst Twitter wird Ziel eines größeren Hackerangriffs

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Francisco: Der Kurznachrichtendienst Twitter ist Ziel eines größeren Hackerangriffs geworden. Unbekannte haben die Profile etlicher Prominenter gekapert. Betroffen sind der frühere US-Präsident Obama, Präsidentschaftskandidat Biden, Amazon-Chef Bezos, Microsoft-Gründer Gates, Tesla-Chef Musk und der Rapper Kanye West - aber auch Firmen wie Apple und Uber. Über die Accounts ist einen Aufruf verschickt worden, Geld in der Kryptowährung Bitcoin zu überweisen. Man erhalte dann das Doppelte zurück. Offenbar wurden daraufhin mehr als 100.000 Dollar überwiesen. Viele der Accounts wurden zeitweise gesperrt und sind inzwischen ohne die betrügerischen Nachrichten wieder online. Twitter selbst will in Kürze über den Stand der Dinge informieren. Experten sprechen schon jetzt vom bislang schlimmsten Angriff auf eine große Social-Media-Plattform.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.07.2020 02:00 Uhr