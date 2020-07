Kurznachrichtendienst Twitter wird Opfer eines Hackerangriffs

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Unbekannt haben im großen Stil Twitter-Accounts von Politikern und Prominenten gehackt. Betroffen sind unter anderem Ex-US-Präsident Obama, der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden, Amazon-Chef Bezos, Microsoft-Gründer Gates, Tesla-Chef Musk und der Rapper Kanye West sowie die Unternehmen Apple und Uber. Auf den gehackten Profilen wurde jeweils ein Aufruf veröffentlicht, in der Kryptowährung Bitcoin Geld an eine bestimmte Adresse zu spenden. Twitter selbst spricht von einem "Sicherheitsvorfall", an einer Lösung werde gearbeitet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.07.2020 01:00 Uhr