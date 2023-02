Kurznachrichtendienst Twitter meldet schweren Ausfall

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj fordert in Paris Lieferung von Kampfjets

Paris: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei seinem Besuch in Paris erneut die Lieferung von Kampfjets und anderen schweren Waffen gefordert. Die militärische Ausrüstung müsse so schnell wie möglich geliefert werden, sagte Selenskyj beim Treffen mit Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz im Elysée-Palast. Scholz und Macron sicherten dem Ukrainer ihre Unterstützung zu, ohne konkrete Zusagen zu machen. Selenskyj sagte, je eher die ukrainischen Piloten Flugzeuge bekämen, desto schneller könne man zum Frieden in Europa zurückkehren. Auch bei seinem Besuch in London hatte er dafür geworben, der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Später reist der ukrainische Präsident weiter nach Brüssel. Dort nimmt er an einem EU-Gipfel teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2023 23:45 Uhr