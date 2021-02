Kurzarbeit trifft vor allem die Reisebranche

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der erneute Corona-Lockdown hat gut ein Drittel der Unternehmen in die Kurzarbeit geführt. Wie die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts berichtet, mussten gut 30 Prozent der Betriebe im Januar staatliche Lohnzuschüsse beantragen. Am schlimmsten betroffen ist dabei die Reisebranche mit 90 Prozent, es folgen die Gastronomie und der Einzelhandel. Am besten, so hieß es, kämen Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer durch den Lockdown, die keine Kurzarbeit beantragt hätten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2021 08:00 Uhr