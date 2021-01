Kurzarbeit sinkt leicht, nimmt aber in einigen Branchen zu

Nachrichtenarchiv - 04.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts im Dezember leicht gesunken. Zum Jahresende waren demnach 1,95 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Im November waren es noch 30.000 mehr. Ifo zufolge gab es dabei größere Verschiebungen zwischen den Branchen. Im vom Lockdown besonders betroffenen Einzelhandel und in der Gastronomie sind die Zahlen sprunghaft angestiegen. In der Industrie dagegen waren wegen des Aufschwungs im Dezember weniger Beschäftigte in Kurzarbeit als noch im November.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2021 09:00 Uhr