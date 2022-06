Kurzarbeit geht weiter zurück

Dänen stimmen für Beteiligung an EU-Verteidigungspolitik

Kopenhagen: Die Dänen haben in einem Referendum für die Abschaffung des so genannten Verteidigungsvorbehalts gestimmt. Nach offiziellen Ergebnissen sprachen sich 67 Prozent dafür aus. Damit kann sich das Land künftig an der gemeinsamen EU-Verteidigungspolitik beteiligen. Das Ergebnis sei ein klares Signal an die Nato-Verbündeten, aber auch an Russland, sagte Ministerpräsidentin Frederiksen.

