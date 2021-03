Kurz vor dem nächsten Corona-Gipfel gibt es Hoffnung auf Lockerungen

Berlin: Kanzlerin Merkel und die Länderchefs wollen bei einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Dabei geht es auch um Lockerungen der bestehenden Regeln, obwohl die Zahl der Neuinfektionen derzeit nicht spürbar zurückgeht. Wichtiger Baustein der Öffnungsstrategie ist der Einsatz von Schnell- und Selbsttests. Laut einem aktualisierten Beschlussentwurf soll jeder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche bekommen. Auch der Sport darf sich Hoffnungen auf mögliche weitere Lockerungen machen. So könnte dem Papier zufolge auch in Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird, Individualsport oder in kleinen Gruppen im Außenbereich möglich sein. Auch wären dann eingeschränkte Öffnungen des Einzelhandels mit festen Einkaufsterminen denkbar. Ab kommender Woche sollen zunächst private Treffen von zwei Haushalten mit maximal fünf Personen erlaubt sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.03.2021 13:15 Uhr