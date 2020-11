Kurz verurteilt "Terroranschlag" in Wien: Tote und Verletzte durch Schüsse im Zentrum

Nachrichtenarchiv - 03.11.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In der österreichischen Hauptstadt haben mehrere Bewaffnete mindestens einen Mensch erschossen und zahlreiche weitere durch Schüsse teilweise schwer verletzt. Laut Wiener Polizei ist ein Angreifer von Sicherheitskräften getötet worden, weitere Angreifer konnten jedoch fliehen. Kanzler Sebastian Kurz verurteilte die Tat als "widerwärtigen Terroranschlag". Laut Innenminister Karl Nehammer dauert die Gefahrenlage in der Nacht weiter an, es gebe noch keine Entwarnung. Daher sollten die Menschen in ganz Wien weiter alle öffentlichen Plätze meiden. Es werde noch immer nach den mutmaßlichen Terroristen gesucht. Die ersten Schüsse waren in der Innenstadt in einem beliebten Ausgehviertel im ersten Bezirk um etwa 20 Uhr gefallen. Laut Polizei setzten die Täter bei dem Angriff Gewehre ein. Das deckt sich mit Zeugenaussagen im ORF: Demnach soll ein Täter nahe einer Synagoge am Schwedenplatz in der Innenstadt mit einer automatischen Waffe um sich geschossen haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.11.2020 00:00 Uhr