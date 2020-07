Kurz sieht Fortschritte auf dem EU-Gipfel

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Österreichs Kanzler Kurz sieht deutliche Fortschritte auf dem Weg zu einem Corona-Finanzpaket. Die Dinge liefen in die richtige Richtung, sagte er am Rande des EU-Sondergipfels. Ob bei dem nur bis heute angesetzten Treffen schon eine Einigung gelingt, wollte Kurz aber nicht voraussagen. Er nannte mehrere Punkte, die noch nicht geklärt seien, darunter die Frage des Rabatts für Wien bei Beiträgen zum EU-Budget. Zuvor hatte EU-Ratspräsident Michel einen neuen Verhandlungsvorschlag gemacht und damit Bewegung in den Streit gebracht. Es geht um ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro: ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als 1000 Milliarden Euro.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 17:15 Uhr