Kurz hält trotz Vorwürfen an Kanzlerschaft fest

Wien: Trotz der gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe will Österreichs Kanzler Kurz im Amt bleiben. Er betonte zwar, seine Partei, die ÖVP, werde es akzeptieren, wenn andere Mehrheiten im Parlament zustandekommen. Allerdings sei man weiterhin handlungsfähig und auch handlungswillig, so Kurz. Zuvor hatten die Grünen, die gemeinsam mit der ÖVP regieren, den Rückzug von Kurz gefordert. Für Dienstag ist ein Misstrauensvotum im Parlament geplant. Bundespräsident Van der Bellen rief die Parteien dazu auf, ihre Eigeninteressen in den Hintergrund zu stellen und an die Nation zu denken. Er sehe die Handlungsfähigkeit der Regierung zwar in Frage gestellt, halte den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung aber weiterhin für intakt. Das Team von Kurz soll unter anderem geschönte Medienberichte mit Steuergeldern gekauft haben. Gegen Kurz und weitere Personen laufen Ermittlungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 08:00 Uhr