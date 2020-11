Kurz fordert mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Nach dem Anschlag in der österreichischen Hauptstadt dringt Kanzler Kurz auf mehr internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus. In einer Sondersitzung des Parlaments sagte er, mit Frankreichs Präsident Macron und der Spitze der EU-Kommission würden schon in der nächsten Woche entsprechende Gespräche geführt. Daraus müsse eine breite europäische Allianz gegen den Terror entstehen. Es handle sich um eine große Herausforderung, die nur gemeinsam gelöst werden könne. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, wie man mit inhaftierten Extremisten umgehe, die in absehbarer Zeit aus dem Gefängnis entlassen werden. In diesem Zusammenhang sprach Kurz von - so wörtlich - "tickenden Zeitbomben". Der 20-jährige Attentäter, der am Montag in Wien vier Menschen erschoss und über 20 verletzte, war ein Anhänger der radikalislamischen Miliz Islamischer Staat. Er verbüßte deshalb eine Haftstrafe, wurde aber vorzeitig entlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 13:15 Uhr