Kurz fordert Korrektur der Impfstoffverteilung in der EU

Nachrichtenarchiv - 25.03.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat eine Korrektur der Impfstoffverteilung in der EU gefordert. Auf einem digitalen EU-Gipfel kritisierte Kurz, es sei ein Problem für die Europäische Union, wenn manche Länder dreimal so viel Impfstoffe bekämen wie andere. Wenn es hier keine Lösung gebe, könne das einen Schaden für die EU auslösen, wie man ihn schon lange nicht mehr erlebt habe. Nach Angaben von Kurz ist die Auslieferung der Impfdosen nicht wie vereinbart gleichzeitig und nach Bevölkerungsanteil erfolgt, sondern nach Bestellmenge. Mehrere osteuropäische Staaten schlossen sich der Kritik des österreichischen Bundeskanzlers an. Die EU-Kommission teilte mit, eine Expertengruppe versuche derzeit, eine Lösung zu finden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.03.2021 18:45 Uhr