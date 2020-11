Kurz fordert EU zu Kampf gegen politischen Islam auf

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Nach dem Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt mit vier Toten und 22 Verletzten hat Bundeskanzler Kurz die EU zu mehr Einsatz gegen den politischen Islam aufgefordert. Der Zeitung "Welt" sagte Kurz, er erwarte ein Ende der falsch verstandenen Toleranz in allen Ländern Europas. Die EU müsse den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, aber auch die politische Basis dahinter mit aller Entschiedenheit führen. Im Zusammenhang mit dem Anschlag eines IS-Sympathisanten in Wien sind inzwischen 16 Personen festgenommen worden. Unter den Anschlagsopfern ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch eine deutsche Staatsbürgerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 08:00 Uhr