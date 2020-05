Kurve der Neuinfektionen mit Coronavirus wird laut RKI flacher

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat die neuesten Zahlen zu den Corona-Infektionen in Deutschland online gestellt. Demnach gibt es zwar 793 neue Fälle, aber der Anstieg hat sich weiter verlangsamt. Noch vorgestern hatte das Robert-Koch-Institut rund 1600 neue Corona-Fälle registriert. Insgesamt sind nach RKI-Angaben nun 162.500 Menschen erkrankt und 6.649 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. In Bayern sind demnach derzeit fast 42.800 Menschen mit dem Virus infiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 09:00 Uhr