Kurden demonstrieren in Berlin gegen Verbot der PKK

Berlin: In der Hauptstadt haben mehr als 1.000 Menschen gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK demonstriert. Viele von ihnen trugen Fahnen in den kurdischen Farben Gelb, Rot und Grün und kritisierten in ihren Reden den türkischen Präsidenten Erdogan, der gestern Berlin besucht hatte. Die türkische Armee fliegt immer wieder Angriffe auf Stellungen der PKK, in Deutschland ist die kurdische Arbeiterpartei wegen terroristischer Aktivitäten verboten. Die Polizei ist nach eigenen Angaben in der Hauptstadt mit einem Großaufgebot von 3.000 Beamten im Einsatz. Neben der Demonstration sichert sie auch die Begegnung der Fußball-Nationalmannschaft am Abend gegen die Türkei ab, die als Hochrisiko-Spiel gilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 13:15 Uhr