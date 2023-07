Kunstsammler verliert Rechtsstreit um Listung seines Gemäldes als Lost Art

Meldungsarchiv - 21.07.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Karlsruhe: Im Rechtsstreit um die Einstufung eines in der NS-Zeit von einem Juden verkauften Bildes als eventuelle Raubkunst ist ein Sammler gescheitert. Die Eintragung des Gemäldes in die entsprechende Datenbank beruhe auf wahren Tatsachen und beeinträchtige das Eigentum des Klägers nicht, entschied der Bundesgerichtshof. Die Vorsitzende Richterin bescheinigte dem Sammler allerdings eine - so wörtlich - "missliche Lage", weil das Bild nur kaum noch zu verkaufen sei. Der jüdische Voreigentümer des Bildes "Kalabrische Küste", Max Stern, wurde 1935 von den Nazis mit einem Berufsverbot belegt, verkaufte es 1937und wanderte nach Kanada aus. Seine Nachlassverwalter ließen das Bild in die Lost-Art-Datenbank eintragen, was auch zu einer Listung als eventuelles Raubgut in Polizeidatenbanken führt.

