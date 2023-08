Kunstprojekt vor dem Festspielhaus: alle Mini-Wagners wohl gestohlen

Bayreuth: Mehr als 100 goldfarbene Wagner-Skulpturen hat der Künstler Ottmar Hörl Ende Juli vor dem Bayreuther Festspielhaus installiert - nun sind sie alle weg. Hörl geht davon aus, dass die 49 Zentimeter großen Figuren nachts gestohlen wurden, obwohl sie eigens befestigt worden waren. Es sei ein Schaden von etwa 12.000 Euro entstanden. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt hat nach eigenen Angaben inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Hörl installiert seit Jahren immer wieder serielle Skulpturen, wie etwa 2018 König Ludwig II. in München, 2019 Berthold Brecht in Augsburg oder 2020 Friedrich Hölderlin in Tübingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 17:00 Uhr