Kunstmuseen Krefeld als "Museum des Jahres" ausgezeichnet

Marathonsitzung der Koalition nähert sich offenbar dem Ende

Berlin: Die Koalitions-Spitzen haben sich offenbar in mehreren Streitpunkten geeinigt. Nachdem Vertreter die ganze Nacht hindurch bis heute Mittag im Kanzleramt verhandelt haben, ist laut Regierungssprecher Hebestreit nun ein Ende in Sicht. Bundeskanzler Scholz habe ihm gegenüber am Telefon von einem guten Ergebnis gesprochen, so Hebestreit. Details wurden noch nicht bekannt. SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsausschuss mehrere strittige Themen zu klären - beispielsweise, welche Teile der Infrastruktur in Deutschland verstärkt gefördert werden sollen. Aber auch die Frage, inwiefern Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden müssen, hatte in den letzten Wochen für offenen Streit in der Ampel-Koalition gesorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 13:00 Uhr