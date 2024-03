Kunstminister Blume würdigt verstorbenen Filmemacher Percy Adlon

München: Bayerns Kunstminister Blume hat die Verdienste des verstorbenen Filmemachers Percy Adlon gewürdigt. Blume erklärte, Percy Adlon sei Freigeist, Kultregisseur und stolzer Bayer in Hollywood gewesen. Er habe das bayerische Kulturerbe mit Filmen wie "Out of Rosenheim" und "Zuckerbaby" auf die internationale Bühne gehoben. Obwohl er seit Langem in Los Angeles lebte, sei er seiner Heimat stets verbunden geblieben, so Blume weiter. Adlon hatte in seinen Filmen unter anderem Sophie Scholl, Franziska zu Reventlow und die Schwabinger Bohème porträtiert. Der Regisseur war gestern im Alter von 88 Jahren gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 20:15 Uhr