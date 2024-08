Kunstkenner Kasper König ist im Alter von 80 Jahren gestorben

Köln: Der bekannte Kunstexperte Kasper König ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Wie seine Familie bestätigte, starb der Kunstprofessor und Kurator am Freitag in Berlin. König war von 2000 bis 2012 Direktor des Museums Ludwig in Köln. Er gilt als einer der bedeutendsten Ausstellungsmacher in Deutschland.

