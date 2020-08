Kundgebungen in Berlin gegen Corona-Maßnahmen bleiben überwiegend friedlich

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bis zu 38.000 Menschen haben in der Hauptstadt bei zwei Kundgebungen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern protestiert. Viele versammelten sich bereits am Vormittag auf der Friedrichstraße und Unter den Linden. Weil zahlreiche Teilnehmer aber den Mindestabstand nicht einhielten, löste die Polizei die Kundgebung später auf, bevor sich der Demonstrationszug in Bewegung setzen konnte. Am Nachmittag begann dann eine weitere Kundgebung an der Siegessäule. - Während diese beiden Veranstaltungen weitgehend friedlich abliefen, kam es unter anderem vor der russischen Botschaft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Rechtsextreme und Reichsbürger griffen die Polizei an, sieben Beamte wurden verletzt. Insgesamt melden die Behörden bisher etwa 300 Festnahmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 21:45 Uhr