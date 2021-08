Kunden der Bahn müssen mit neuen Streiks rechnen

Nachrichtenarchiv - 17.08.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen mit einem weiteren Streik rechnen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat heute die Drohung mit einem Arbeitskampf erneuert. Auf einer Protestkundgebung vor der Bahn-Zentrale in Berlin sagte GDL-Chef Weselsky zu den versammelten Mitgliedern wörtlich: " Ihr wisst, dass wir dieses letzte Mittel wieder zum Einsatz bringen müssen, wenn das Management sich weiter so verhält.» Wann die GDL wieder streiken könnte, sagte er nicht. Er machte zugleich klar, dass die GDL eine Schlichtung ablehnt. Mit der Schlichtung im vergangenen Herbst sei die letzte Patrone verschossen worden, so Weselsky. Was hier stattfinde, sei nicht zu schlichten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.08.2021 14:45 Uhr