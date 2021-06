Kultusministerkonferenz empfiehlt Rückkehr zu Regelbetrieb an Schulen

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die sinkenden Corona-Zahlen sollten sich auch in den Schulen bemerkbar machen, das verlangt die Kultusministerkonferenz der Länder. Sie empfiehlt, nach den Sommerferien zum uneingeschränkten Regelbetrieb an den Schulen zurückzukehren. Nach einer Online-Sitzung hieß es, Präsenzunterricht sei die notwendige Grundlage gemeinsamen Lehrens und Lernens. Alle Schulen sollten deshalb mit dem Start des neuen Schuljahrs "dauerhaft" in den Regelbetrieb gehen. Ausschlaggebend dürfe dabei nicht sein, wie viele Kinder und Jugendliche bis dahin geimpft seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 16:00 Uhr