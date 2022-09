Kultusministerium konkretisiert Einsatzmöglichkeiten von schwangeren Lehrerinnen

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Kultusministerium hat die Einsatzmöglichkeiten von schwangeren Lehrerinnen im Präsenzunterrricht konkretisiert. Aus dem Ministerium heißt es, das Ende des allgemeinen Beschäftigungsverbotes bedeute nicht, dass alle schwangeren Lehrerinnen ab dem 4. Oktober wieder in Präsenz unterrichten dürfen. Vielmehr brauche es eine individuelle Prüfung des Einzelfalls. Demnach müssen die Rahmenbedingungen am jeweiligen Arbeits- oder Ausbildungsplatz dem Mutterschutz entsprechen. Das Ministerium kündigte einen Leitfaden an, an dem sich die Schulleitungen orintieren sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 08:00 Uhr