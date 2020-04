Kultusministerium informiert über Prozedere der teilweisen Schulöffnungen

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der teilweisen Schulöffnungen in der kommenden Woche hat das bayerische Kultusministerium Lehrer über die Vorgehensweise informiert. Das bestätigt der bayerische Philologenverband dem BR. So soll jeder Schüler einen Einzeltisch erhalten und mindestens vier Quadratmeter Platz zu anderen haben. Bei Angehörigen von Risikogruppen sollen Schulen selbst entscheiden, ob die Lehrer oder Schüler zu Hause bleiben können. Der Schulpädagoge der Universität Augsburg, Klaus Zierer, kritisierte im BR, dass in der aktuellen Situation ein Masterplan des Kultusministeriums fehle. Schon als die Bildungseinrichtungen geschlossen wurden, hätten Lehrer, aber auch Eltern besser angeleitet werden müssen, wie "Home-schooling" vernünftig funktioniere, so Zierer. Für die nahe Zukunft könne er sich außerdem einen Mix aus dem Lernen zuhause und der Anwesenheit im Klassenzimmer vorstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 10:00 Uhr