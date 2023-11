Kultusministerin Stolz will Lehrer entlasten

München: Bayerns neue Kultusministerin, Stolz, möchte den Lehrerberuf attraktiver gestalten. Im Interview mit BR24 erklärte sie, die einzelne Lehrkraft solle mehr Zeit für das Kerngeschäft, die Bildung, haben. Zur Entlastung soll es deshalb zusätzliche Verwaltungsangestellte und Schulassistenzen geben. Stolz möchte nach eigener Aussage auch die Bürokratie an den Schulen abbauen und mehr Aufgaben digitalisieren, um mehr Zeit für die pädagogische Arbeit zu schaffen. Angesprochen auf die schlechte Lesekompetenz vieler Grundschüler, kündigte Bayerns Kultusministerin an, ihr Haus arbeite gerade an Konzepten zur Stärkung der Basiskompetenzen. Jeder Schüler solle die Möglichkeit haben, individuell nach seinen Bedürfnissen gefördert zu werden. Dazu könnten neben analogen auch KI-basierte Programme eingesetzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 09:45 Uhr