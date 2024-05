Kultusministerin Stolz erinnert an Befreiung des KZ Dachau

Dachau: Im dem früheren oberbayerischen Konzentrationslager der Nationalsozialisten ist an dessen Befreiung vor 79 Jahren gedacht worden. Bayerns Kultusministerin Stolz betonte dabei, wie wichtig das Erinnern an die Verbrechen der Nazis sei. Weil Angriffe auf die Demokratie "nur allzu präsent" seien, müssten junge Menschen gegen solche Irrwege und solchen Hass stark gemacht werden, betonte sie beim Gedenkakt in Dachau. Stolz bekräftigte das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern, wonach alle Jugendlichen während der Schulzeit mindestens einmal eine Gedenkstätte besuchen sollten. Die Ministerin will deshalb die Zuschüsse für solche Klassenfahrten verdoppeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 16:00 Uhr