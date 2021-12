Kultusminister wollen Schulen trotz hoher Infektionszahlen offen halten

Sternstunden sammeln für Kinder in Not

München: Die Sternstunden-Tag, die Spendenaktion des Bayerischen Rundfunks, hat schon mehr als 2 Millionen Euro gebracht. Noch bis 23 Uhr können Sie am Telefon spenden, um Kindern in Not zu helfen. In der Spendenzentrale sitzen auch Prominente an den Telefonen. Ein Anruf unter der Nummer 0137 10 10 200 kostet 14 Cent. Spenden kann man aber auch online unter www.sternstunden.de. Zudem beteiligen sich viele Bürger und Vereine mit Aktionen: Die Realschule Freyung hat 2.500 Euro für die Sternstunden gesammelt. In Amberg in der Oberpfalz findet ein Benefizbaggern statt und der Musiker Udo Lindenberg versteigert zwei Briefmarkenbögen mit seinem Konterfei und seiner Unterschrift zugunsten der Aktion.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.12.2021 12:45 Uhr