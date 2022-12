Kultusminister wollen Kompetenzen von Grundschülern verbessern

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Länder-Kultusminister wollen die Deutsch- und Mathekenntnisse sowie das Sozialverhalten von Grundschülern stärken. Grundlage dafür ist ein Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, das Empfehlungen enthält, um den seit Jahren rückläufigen Kompetenzen der Viertklässler zu begegnen. Demnach soll schon in der frühkindlichen Bildung in Kitas und Kindergärten Förderbedarf erkannt und angegangen werden. Um das zu gewährleisten, soll das pädagogische Personal entsprechend geschult und im Berufsalltag durch Mentoren und Fachleitungen begleitet werden. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien sagte bei der Vorstellung des Gutachtens, alle Kinder sollten das Recht haben, die in den Mindeststandards definierten Kompetenzen zu erreichen und eine erfolgreiche Schullaufbahn durchlaufen zu können, "ganz unabhängig von ihren Startbedingungen".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 14:00 Uhr