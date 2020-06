Kultusminister vereinbaren Abiturstandards für Naturwissenschaften

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kultusminister der Länder haben sich bei ihrer Schaltkonferenz auf bundeseinheitliche Standards für das Abitur in den Naturwissenschaften verständigt. Es geht dabei um verbindliche Vorgaben für Biologie, Chemie und Physik. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, erklärte, so würden innerhalb der föderalen Strukturen mehr Verbindlichkeit und Vergleichbarkeit unter den Ländern geschaffen. Die einheitlichen Anforderungen sollen ab dem Schuljahr 2022/2023 umgesetzt werden und im Schuljahr 2024/25 auch in die Abiturprüfungen einfließen. Für Mathematik, Deutsch und Englisch gibt es solche Vereinbarungen im Bereich gymnasiale Oberstufe schon. Auch im Grund- und Hauptschulbereich und beim Mittleren Schulabschluss gelten bereits zum Teil einheitliche Standards.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 18:00 Uhr