Kultusminister sprechen sich für Stufenplan für Schulöffnung aus

Berlin: Deutschlands Schulen sollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie länger als bislang geplant geschlossen bleiben. Das haben die Kultusminister der 16 Bundesländer in einer Schaltkonferenz beschlossen. Sollte es die Situation in einzelnen Ländern erlauben, sei die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen möglich. In Stufe eins sollten zunächst die Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder in die Schulen gehen. In Stufe zwei soll es dann ergänzenden Wechselunterricht an den allgemeinbildenden und beruflichen weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 7 geben. Erst eine dritte Stufe sieht die vollständige Rückkehr eines Präsenzunterrichts für alle Schüler vor. Ausnahmen soll es weiterhin für Abschlussklassen geben, damit deren Vorbereitung auf Prüfungen - wie es heißt - angemessen begleitet werden kann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.01.2021 14:45 Uhr