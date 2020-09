Kultusminister schaut zuversichtlich auf das neue Schuljahr

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Schulstart in Bayern unter Corona-Bedingungen hat gestern gut funktioniert. Zu diesem Schluss kommen Politik, Schulen und Landeschülersprecher. Kultusminister Piazolo verwies im BR-Interview auf den Drei-Stufenplan, der sich am Infektionsgeschehen orientiere. Der Plan mache Präsenzunterricht möglich und halte die Gesundheit aufrecht. So können bei Ansteigen der Infektionszahlen auch wieder Klassen geteilt und die Schüler wechselweise Zuhause und in der Schule zu unterricht werden. Auch bei der immer wieder kritisierten digitalen Ausstattung der Schulen sieht Piazolo Bayern auf einem guten Weg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2020 07:00 Uhr