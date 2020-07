Kultusminister Piazolo will 800 sogenannte Teamlehrkräfte einsetzen

Regierung weist Vorwurf von Untätigkeit bei Kinderarmut zurück

Berlin: Die Bundesregierung hat den Vorwurf zurückgewiesen, nicht genug gegen Kinderarmut zu tun. Eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums sagte, man gehe mit ganz vielen Maßnahmen dagegen vor. Sie verwies unter anderem auf den Kinderzuschlag, eine Leistung für Familien mit geringem Einkommen. Der Zugang dazu sei erweitert worden und die Zahl der Empfänger deutlich gestiegen. Diese Daten seien nicht in die Bertelsmann-Erhebung eingeflossen, so die Sprecherin weiter. In dieser Analyse heißt es, dass Kinderarmut in Deutschland mit unverändert hohen Zahlen eine unbearbeitete Großbaustelle bleibe. Rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wachsen demnach in Armut auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 15:00 Uhr