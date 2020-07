Kultusminister Piazolo setzt auf Schulregelbetrieb ab September

EU-Gipfel zum Corona-Hilfspaket geht in die Verlängerung

Brüssel: Der EU-Gipfel über das Corona-Hilfspaket für besonders betroffene Partnerländer geht in die Verlängerung. Heute Nacht haben die 27 Staats- und Regierungschefs in kleineren Gruppen über die Milliardenhilfen beraten. Wie es in neuesten Berichten heißt, hat es dabei deutliiche Fortschritte gegeben. Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden wollen durchsetzen, dass der 750-Milliarden Fonds weniger Direkthilfen und stattdessen mehr Geld auf Kreditbasis vorsieht. Laut Ratspräsident Michel gibt es dazu jetzt einen Kompromissvorschlag. Wie er sagte, könne man die Summe an nicht zurückzuzahlenden Zuschüssen auf 390 Milliarden Euro senken - ursprünglich sollten es 500 Milliarden sein. Derzeit sind die Gespräche unterbrochen, sie sollen am Nachmittag in großer Runde fortgesetzt werden. Die Stimmung auf dem EU-Gipfel wurde zuletzt als gereizt beschrieben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 07:00 Uhr