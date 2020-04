Kultusminister legen Konzept für weitere Schulöffnungen vor

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kultusminister der Länder wollen sich heute auf ein Konzept für die weitere Öffnung der Schulen in der Corona-Krise verständigen. Dabei geht es vor allem darum, wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen für weitere Jahrgänge wiederaufgenommen werden kann. Was konkret geplant ist, will die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig, am frühen Nachmittag bekanntgeben. Bisher gibt es nur Pläne für die Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr Abschlussklassen besuchen sowie für die Viertklässler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 07:00 Uhr