Kultusminister: Kein regulärer Schulbetrieb vor Sommerferien

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Schulbetrieb wird es bundesweit keine rasche Rückkehr zur Normalität geben. Das haben die Kultusminister der Länder bei ihrem Treffen in Berlin betont. Die KMK-Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig sagte wörtlich: "Es wird vor den Sommerferien kein reguläres Unterrichtsgeschehen mehr stattfinden können." Es sei von den Landesministern aber vereinbart worden, dass alle Schüler "wochen- oder tageweise" vor den Sommerferien in die Schulen zurückkommen und dort Präsenzunterricht erhalten sollten. Laut Hubig wird es in den Bundesländern aber unterschiedliche Vorgehensweisen geben. Über die Vorschläge der Kultusminister sollen übermorgen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 14:15 Uhr