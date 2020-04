Kultusminister: Kein regulärer Betrieb vor den Sommerferien

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kultusminister der Länder haben sich mit der Frage beschäftigt, wie in Zeiten von Corona bundesweit der Schulbesuch geregelt werden soll: Wie die Vorsitzende des Gremiums Hubig mitteilte, wird vor den Sommerferien kein regulärer Schulbetrieb mehr stattfinden können. Es sei aber vereinbart worden, dass alle Schüler bis dahin "wochen- oder tageweise" in die Schulen zurückkommen und dort Präsenzunterricht erhalten sollen. Hubig betonte, dass es in den einzelnen Bundsländern unterschiedliche Vorgehensweisen geben wird. Bayerns Kultusminister Piazolo stellte in Aussicht, dass die Grundschulen im Freistaat möglicherweise nach den Pfingstferien wieder öffnen. Nach seinen Worten können die Viertklässler voraussichtlich ab 11.Mai in die Schulen zurückkehren, so wie die Klassenstufen in denen im kommenden Jahr ein Abschluss bevorsteht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 19:00 Uhr