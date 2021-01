Kultusminister der Länder legen Drei-Stufen-Plan für den Schulbeginn vor

Nachrichtenarchiv - 04.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Schulen in Deutschland sollen nach dem Willen der Kultusminister länger geschlossen bleiben als ursprünglich geplant. Einem Beschlusspapier zufolge sollen die momentan geltenden Regeln vorerst beibehalten werden. Sollte es in einzelnen Ländern Spielraum für Lockerungen geben, dann sollen Regierungen dort selbst über das weitere Vorgehen entscheiden. Funktionieren soll das mit einem Drei-Stufen-Plan, wonach zunächst die jüngeren Schülerinnen und Schüler zurück in die Schulen sollen, anschließen die Älteren im Wechselunterricht und erst die Stufe 3 erlaubt wieder Präsenzunterricht für alle. Ausgenommen sein sollen die Abschlussklassen, damit sich die Jugendlichen gut vorbereiten können. Generell sind die Kultusminister dafür, schnell wieder Unterricht vor Ort einzuführen. Zur Begründung heißt es, Distanzunterricht bleibe nicht ohne Folgen für Bildungsbiografien und soziale Teilhabe der Schüler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2021 16:00 Uhr