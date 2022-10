Kulturstaatsministerin Roth kündigt "Kulturfonds Energie" an

Trauerfeier für Barbara Stamm in Würzburg

Würzburg: Die verstorbene CSU-Politikerin Barbara Stamm wird mit einem Trauerstaatsakt in ihrer Heimatstadt geehrt. Dazu lädt Landtagspräsidentin Aigner am frühen Nachmittag in den Würzburger Dom ein. Der Staatsakt wird live im BR-Fernsehen übertragen. Anschließend ist ein Trauerempfang in der Residenz geplant. Zu den Gästen gehören Ministerpräsident Söder, seine Vorgänger Stoiber und Beckstein sowie der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Die langjährige Landtagspräsidentin Stamm ist vergangene Woche im Alter von 77 Jahren gestorben.

