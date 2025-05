Kulturstaatsminister Weimer will deutsche Filmbranche stärken

Berlin: Kulturstaatsminister Weimer hat mehr Engagement gefordert, um die angeschlagene Filmbranche hierzulande zu stärken. Im Moment gebe es große wirtschaftliche Probleme, so der parteilose Politiker in der "Welt am Sonntag". Arbeitsbedingungen würden sich verschlechtern und der deutsche Markt im weltweiten Vergleich - Anteile verlieren. Weimer sagte, eine Möglichkeit zur Unterstützung sei mehr staatliche Filmförderung. Er könne sich zuderm vorstellen, die bestehende Studioinfrastruktur für private Investoren zu öffnen. So sollten etwa globale Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon oder Disney ermutigt werden, in Deutschland zu produzieren.

