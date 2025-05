Kulturstaatsminister Weimer kündigt Sanierungen und Neubauten an

Venedig: Beim Besuch der Architektur-Biennale hat der neue Kulturstaatsmininister Weimer eine großangelegte Offensive zur Sanierung und zum Neubau von Kulturbauten angekündigt. Die kulturelle Infrastruktur brauche eine Stärkung, sagte der parteilose Politiker. Kulturbauten gehörten zur Identität unseres Landes und förderten den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Konkret nannte Weimer unter anderem die Sanierung der Frankfurter Paulskirche, das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, das Lutherhaus in Wittenberg und die Synagoge in Augsburg. Der Staatsminister forderte darüber hinaus langfristige Investitionen in das Festspielhaus in Bayreuth und das geplante Deutsche Fotoinstitut in Düsseldorf. Weitere wichtige Vorhaben seien das geplante Deutsch-Polnische Haus sowie die Neugestaltung der NS-Gedenkstätten in Dachau, Ravensbrück und Sachsenhausen.

