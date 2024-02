Kulturschaffende kritisieren Einladung der AfD zur Berlinale

Berlin: Die bundesweiten Proteste gegen die AfD und die Diskussion um den Umgang mit der Partei haben nun auch die Berlinale erreicht. In einem Offenen Brief protestierten in der vergangenen Woche rund 200 Film- und Kulturschaffende gegen die Einladung von zwei AfD-Politikern zur Eröffnungsgala. Gestern folgte eine Stellungnahme der Berlinale-Geschäftsführerin, Rissenbeek, in den Sozialen Medien. Darin heißt es, AfD-Mitglieder nähmen zutiefst antidemokratische Positionen ein, die den Werten der Berlinale widersprächen. Als gewählte Mitglieder des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses seien AfD-Politiker aber aufgrund von Einladungsquoten über Kulturstaatsministerin Roth und den Berliner Senat zur Eröffnung eingeladen worden.

