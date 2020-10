Kulturschaffende demonstrieren in München für mehr Unterstützung

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mehrere hundert Künstler haben bei einer Kundgebung auf dem Königsplatz an die Politik appelliert, die Kulturszene in der Corona-Pandemie mehr zu unterstützen. Ihre Aktion steht unter dem Motto "Aufstehen für die Kultur". Die Polizei zählte rund 800 Teilnehmer. Unterstützt wird die Demonstration unter anderem vom früheren Kulturstaatsminister Nida-Rümelin und den ehemaligen bayerischen Kultus- bzw- Kunstministern Maier und Heubisch. Die Corona-Krise hat viele freischaffende Künstler in Existenznot gestürzt. Ministerpräsident Söder hatte vergangene Woche weitere finanzielle Hilfen für Kulturschaffende in Bayern angekündigt und gleichzeitig eingeräumt, dass das bisherige Programm für die Kultur nicht die gewünschte Wirkung erzielt hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 15:00 Uhr