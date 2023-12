Kulturpass vor allem für Bücherkauf genutzt

Frankfurt am Main Junge Leute nutzen den Kulturpass vor allem für Bücher. Das steht in einem Bericht der Bundesregierung, auf den sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung beruft. Demnach machen Bücher knapp die Hälfte des mehr als 13 Millionen Euro Umsatzes aus. Es handelt sich dabei um 400.000 Reservierungen. An zweiter Stelle folgen Kinobesuche, dann Konzerte und Bühnenshows. Der Kulturpass ist Mitte Juni gestartet. Über ihn erhalten junge Menschen, die in diesem Jahr 18 geworden sind, ein Guthaben von 200 Euro für Kulturangebote.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 12:15 Uhr