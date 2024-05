Kulturpass lockt 330.000 Jugendliche

Leipzig: Kulturstaatsministerin Roth hat Bilanz gezogen nach einem Jahr Kulturpass. Das staatliche Geldgeschenk für 18-Jährige haben rund 330.000 junge Leute genutzt. Am häufigsten kauften sie Bücher von den 200 Euro. Fast 480.000 Mal gingen sie ins Kino, knapp 160.000 Mal in Konzerte oder Theateraufführungen. Der Kulturpass kann nur bei lokalen Anbietern eingelöst werden. Roth sagte, das Angebot animiere dazu, Kulturlandschaften zu entdecken. Es stärke die Kulturbranche, die ihr Publikum für morgen gewinnen könne. In diesem Jahr wird der Kulturpass mit 100 Euro fortgeführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 14:00 Uhr