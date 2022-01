Kulturbranche kritisiert Corona-Kurs der Staatsregierung

Nachrichtenarchiv - 17.01.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nachdem das Kabinett heute seine Entscheidung zu Corona-Regeln für Hotspots und die Kulturbranche vertagt hat, gibt es zunehmend Kritik. Münchens Oberbürgermeister Reiter sagte, es sei wieder versäumt worden, die Ungleichbehandlung von Kulturbetrieben und Gastronomie zu beenden. Das bedauere er, so Reiter. Nach seinen Worten wäre es absolut vertretbar, mehr Zuschauer in Kultureinrichtungen zu lassen. Der Intendant der Nürnberger Symphoniker, Hemmer, sagte dem BR, wenn man weiterhin jeden Restaurantbesuch besserstelle, bleibe nur noch die Option, während der Konzerte auch Schäufele zu servieren. Der Intendant des Nürnberger Staatstheaters, Herzog, betonte, es sei enttäuschend, dass es auch diese Woche bei einer 25-prozentigen Auslastung der Spielstätten bleibe. Theater-, Kino- und Konzertbesucher müssen außerdem die 2G-plus-Regel befolgen und am Platz eine Maske tragen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.01.2022 22:15 Uhr