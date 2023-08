Kuleba unterstreicht Bedeutung deutscher Taurus-Lieferung

Kiew: Die Ukraine fordert Deutschland weiter auf, Marschflugkörper vom Typ "Taurus" für die Verteidigung gegen Russland zu liefern. Außenminister Kuleba betonte in der "Bild am Sonntag", durch diese Waffen könnten mehr Leben gerettet, Gebiete schneller befreit und so der Krieg eher beendet werden. Ziel sei, die russische Logistik hinter der Frontlinie zu zerstören. Kuleba betonte, die Ukraine würde die Waffensysteme aber nur im eigenen Land einsetzen. Die Bundesregierung zögert, eine Lieferung zuzusagen, weil sie fürchtet, dass auch Ziele auf russischem Boden angegriffen werden könnten - und Deutschland so indirekt zur Kriegspartei würde. "Taurus"-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern.

