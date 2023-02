Kuleba schließt ukrainische Gebietsverluste aus - Unterstützung von Baerbock

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz sichert Erdbebenopfern in Türkei und Syrien weitere Hilfe zu

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien die Solidarität Deutschlands versichert. In seiner wöchentlichen Videobotschaft erklärte der SPD-Politiker, wir könnten die Katastrophe nicht ungeschehen machen. Aber wir könnten helfen, und Deutschland helfe. Den wahren Freund erkenne man in der Not, so der Kanzler. Wörtlich sagte er: "Als Freunde teilen wir Ihren Schmerz und als Freunde lassen wir sie in der Not nicht allein." Scholz dankte auch allen deutschen Helfern. In kürzester Zeit hätten sie eine Brücke des Mitgefühls errichtet, so der Kanzler.

