Kuleba fordert mehr deutsche Führung in Ukraine-Frage

Kiew: Die Ukraine hat Deutschland aufgefordert, eine stärkere Führungsrolle in Fragen der Ukraine-Politik zu übernehmen. Außenminister Kuleba hat der Bild am Sonntag gesagt, Kanzler Scholz werde in die Geschichte eingehen, weil er Ungarns Regierungschef Orban bei der EU-Abstimmung zur Aufname von Beitrittsgesprächen mit Kiew veranlasst hatte, den Raum zu verlassen. Dadurch hatte Orban nicht von seinem Veto-Recht Gebrauch gemacht. Er könne nur hoffen, "dass dies auch eine breitere und unumkehrbare Kehrtwende in der deutschen Haltung" bedeute, so Kuleba. Auch habe die EU mit dieser Entscheidung erstmals seit Beginn des Kriegs nicht auf die amerikanischen Entscheidungsträger gewartet, sondern ihnen ein Beispiel gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2023 06:30 Uhr